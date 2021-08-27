Петербургский СКА проиграл череповецкой «Северстали» в рамках третьего тура домашнего предсезонного турнира имени Пучкова.

Игра состоялась на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2 в пользу череповецких хоккеистов.

В составе «Северстали» в первые два периода отличились Андрей Алексеев, Игорь Гераськин и Роберт Рооба. Затем СКА предпринял попытку отыграться. В составе петербургской команды по шайбе забросили Владислав Каменев и Антон Бурдасов.

В серии послематчевых буллитов команды разошлись миром — счет 1:1. За «Северсталь» отличился Максим Неволин, в составе СКА буллит реализовал Кирилл Марченко.

В следующем туре петербургский СКА сыграет с омским «Авангардом». Встреча запланирована на 28 августа.