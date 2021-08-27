Немецкий футбольный тренер Доменико Тедеско может вновь возглавить московский «Спартак». Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат».

Как стало известно порталу от источника, ознакомленного с ситуацией, представители «Спартака» уже контактировали с бывшим главным тренером по поводу возможного возвращения в стан красно-белых.

На данный момент «Спартак» возглавил Руй Витория, он сменил на посту главного тренера именно Доменико Тедеско. Немец работал в клубе с 2019 по 2021 годы и привел команду к серебряным медалям чемпионата России.

Под руководством Витории «Спартак» не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, в двух матчах проиграв «Бенфике». В РПЛ «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице, накануне команда проиграла дома «Сочи».