Российский биатлонист Матвей Елисеев не сможет выступить на фестивале биатлона Мартена Фуркада во французском Анси из-за ограничений по въезду в страну, связанных с COVID-19.

Об этом сообщил сам Елисеев в своём «Инстаграме». По словам биатлониста, сейчас правила въезда во Францию очень жёсткие, и ему пришлось бы сидеть на карантине 10 дней перед выступлением в гонках.

«Это слишком большая потеря времени. Спасибо Мартену Фуркаду за приглашение. Был безумно рад приглашению. Удачи всем атлетам и, конечно же, Кариму (Халили), ведь он заменит меня», — написал Елисеев, отметив, что Халили все ещё находится в Европе и не попадёт на карантин при въезде во Францию.

Напомним, фестиваль Мартена Фуркада пройдёт в начале сентября.