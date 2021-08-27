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  • 20:43,  27 августа 2021
Фигурное катание
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Отмененный этап Гран-при по фигурному катанию перенесен из Чунцина в Турин

Отмененный этап Гран-при по фигурному катанию перенесен из Чунцина в Турин
Российская фигуристка Анна Щербакова. Фото: ФФККР

Отменённый этап серии Гран-при по фигурному катанию «Cup of China» примет итальянский Турин. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования пройдут в те же даты, что и этап в Китае, — 4-7 ноября.

Также на проведение отменённого этапа Гран-при претендовали США (Норвуд) и Венгрия (Дебрецен), однако ISU принял решение перенести турнир в Турин. В 2019 году в Турине проводился финал Гран-при по фигурному катанию, а в 2006 году город принимал Зимние Олимпийские игры.

На этапе серии Гран-при в Китае заявлены чемпионка мира Анна Щербакова, Майя Хромых, трехкратный чемпион России и призер чемпионата мира Михаил Коляда, а также другие фигуристы сборной России.

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