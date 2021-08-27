Российская фигуристка, воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Анастасия Зинина выиграла Первенство города Москвы по фигурному катанию в категории КМС (юниорки).

Спортсменка исполнила в произвольной программе два четверных тулупа (один в каскаде с двойным) и сумела занять первое место с суммой в 209.05 балла.

Второе место заняла воспитанница «Хрустального» Мария Захарова с результатом в 198,13 балла. Она заходила на квад-тулуп в произвольной программе, но упала с него.

Третье место — у еще одной фигуристки «Ангелов Плющенко» Софьи Титовой, которая упала с тройного акселя в произвольной программе. Результат Титовой — 197.03 балла.

Четвертой стала Елизавета Берестовская из ЦСКА (прыгнула квад-тулуп в недокрут), девятой — ученица группы Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова (две попытки четверного тулупа оказались неудачными). Софья Самоделкина из ЦСКА — лишь 12-я, она сделала бабочку на квад-сальхове, упала с тройного лутца, но чисто прыгнула тройной аксель.