Российский биатлонист Ярослав Костюков занял второе место в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове Место.

Победу в гонке одержал румынский биатлонист Георг Бута, он не промахнулся ни разу и преодолел дистанцию за 19 минут и 36,5 секунды.

Второе место занял Ярослав Костюков, он дважды промахнулся и проиграл победителю 11 секунд на финише. Бронза у бельгийца Флорана Клода, тот тоже промахнулся дважды и отстал на 15,7 секунды.

Россиянин Роман Сурнев стал 6-м (4 промаха, полминуты отставания), Александр Бабчин с тремя промахами проиграл на финише более минуты. 19-м стал Иван Колотов (4 промаха), Дмитрий Абашев стал 22-м, Александр Бектуганов — 25-м (у обоих по пять промахов).