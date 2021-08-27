Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 6-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на «Екатеринбург-Арене» и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт только в концовке второго тайма. На 76-й минуте гол забил форвард «ростовчан» Дмитрий Полоз с передачи Данила Глебова.

«Урал» сумел отыграться: на 81-й минуте хозяева ответили голом Артема Максименко. Автором результативной передачи выступил Даниэль Мишкич.

Благодаря этому результату «Урал» набрал второе очко в этом сезоне: команда Игоря Шалимова пока находится в подвале турнирной таблицы. «Ростов» также во второй раз в сезоне сыграл вничью: у команды Юрия Семина сейчас всего 5 очков и 13-е место в турнирной таблице.