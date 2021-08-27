Португальский нападающий Криштиану Роналду официально перешел в английский клуб «Манчестер Юнайтед».

Информация об этом появилась в соцсетях клуба. В «Инстаграме» был размещен баннер с изображением Криштиану и подписью: «Добро пожаловать домой, Криштиану».

Сегодня стало известно, что Криштиану Роналду не перейдет в «Манчестер Сити», однако в этот момент активизировался «Манчестер Юнайтед». По сообщениям СМИ, обсуждался контракт Роналду с «МЮ» до 2023 года.

Сейчас португальцу 36 лет, он провел в «Манчестер Юнайтед» несколько сезонов в начале своей карьеры и стал победителем Лиги чемпионов вместе с этим клубом в 2008 году в Москве. Последние три сезона Роналду провел в туринском «Ювентусе», до этого также выступал за «Реал».