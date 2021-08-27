Стало известно, во сколько английскому «Манчестер Юнайтед» обойдётся возвращения португальского нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо, «МЮ» гарантировано заплатит туринскому «Ювентусу» 15 миллионов евро, в договоре будут прописаны бонусные выплаты на общую сумму в 8 миллионов евро.

По информации СМИ, «Ювентус» практически гарантирует себе 20 миллионов за это трансфер, поскольку некоторые прописанные бонусы будет получить очень легко.

Сегодня о трансфере Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» стало известно официально — это подтвердили клубные аккаунты в социальных сетях. Футболист играл за этот клуб с 2003 по 2009 годы, затем выступал за мадридский «Реал» и за туринский «Ювентус».