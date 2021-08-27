Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о том, как попробовала себя в банджи-джампинге.

В своем «Инстаграме» Загитова выложила несколько видео и фото со своего прыжка и рассказала о впечатлениях.

«Когда ты уже олимпийская чемпионка, может казаться, что ничего столь же захватывающего больше не будет. Но сегодня я вновь испытала, конечно, другие, но схожие чувства», — отметила фигуристка, добавив, что испытала волнение, страх, но в то же время безумный интерес и любопытство — как все произойдет.

«Я прыгнула с высоты 207 м! Сестренка покорила 170 м! Это ощущение полета и какой-то нереальной свободы непередаваемо. И знаете что я поняла? В мире еще столько всего вдохновляющего, яркого, захватывающего и волшебного!», — отметила Загитова, добавив, что все самое крутое впереди у каждого человека, поэтому нужно никогда не сдаваться, верить в себя, свои мечты и не сворачивать с пути.