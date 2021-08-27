Подмосковные «Химки» сыграли вничью с «Нижним Новгородом» в рамках 6-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Арена-Химки» и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме счет сумела открыть команда Александра Кержакова: на 35-й минуте отличился «нижегородец» Алексей Козлов с передачи Ричи Эннина.

Уже во втором тайме команде хозяев удалось сравнять счет. На 54-й минуте хавбек «Химок» Денис Глушаков успешно реализовал пенальти — мяч попал в руку форварда «Нижнего» Бекима Балая.

На 88-й минуте «Химки» остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил полузащитник Илья Камышев, однако хозяевам удалось завершить матч с ничейным результатом и положить в копилку одно очко. «Нижний Новгород» после двух поражений подряд вновь смог набрать очки в турнирной таблице.