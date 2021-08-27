Португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал прощальный пост после ухода из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

В своем «Инстаграме» Роналду написал, что сегодня покидает удивительный клуб, самый большой в Италии и один из крупнейших по всей Европе.

«Я отдал своё сердце и душу за «Ювентус» и буду любить Турин до конца своих дней. Тиффози бьянконери всегда уважали меня, и я старался отблагодарить это уважение, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, в каждом соревновании», — отметил Криштиану, добавив, что вместе они написали красивую историю и он всегда будет одним из них.

«Теперь вы — часть моей истории, как и я чувствую, что я — часть вашей истории. Италия, «Юве», Турин, тиффози бьянконери, вы всегда будете в моём сердце», — написал Роналду.