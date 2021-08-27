Американская танцевальная пара Изабель Флорес/Димитри Царевски выиграла ритм-танец на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Куршевеле.

За свой прокат Флорес и Царевски набрали 60,56 баллов. Они стали единственным дуэтом, которому удалось преодолеть отметку в 60 баллов.

На втором месте пока располагается еще один дуэт из США — Уна Браун/Гейдж Браун. Они набрали за свое выступление 59,79 балла.

На третьем месте расположились фигуристы из Франции Эва Бернар и Том Йохум. Они набрали 55,03 балла за свое выступление.

Отметим, первый и второй этапы юниорской серии Гран-при проводятся без российских фигуристов из-за того, что въезд во Францию из России предполагает длительный карантин в связи с пандемией коронавируса.