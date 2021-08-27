Московское «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» в рамках 6-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

В первом тайме команде Марко Николича удалось открыть счёт. На 23-й минуте отличился Федор Смолов.

Затем на 41-й минуте удалось отыграться футболистам «Динамо»: гол забил Себастьян Шиманьски, в роли ассистента в этой атаке выступил Арсен Захарян.

В добавленное ко второму тайму время «Локомотив» остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов.

«Динамо» сейчас занимает 2-е место в турнирной таблице с результатом в 13 очков, «Локомотив» делит 3-4 позиции с «Сочи».