Московское «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» в рамках 6-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.
Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
В первом тайме команде Марко Николича удалось открыть счёт. На 23-й минуте отличился Федор Смолов.
Затем на 41-й минуте удалось отыграться футболистам «Динамо»: гол забил Себастьян Шиманьски, в роли ассистента в этой атаке выступил Арсен Захарян.
В добавленное ко второму тайму время «Локомотив» остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов.
«Динамо» сейчас занимает 2-е место в турнирной таблице с результатом в 13 очков, «Локомотив» делит 3-4 позиции с «Сочи».
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