Российская теннисистка Варвара Грачева сумела обыграть представительницу Украины Марту Костюк и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Чикаго.

Игра прошла на центральном корте комплекса «XS Теннис Виллэдж» и завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:4 в пользу россиянки. В первом сете Костюк выиграла на тай-брейке со счётом 7:4.

Матч начался еще вчера, 26 августа, но был прерван и доигран только сегодня, 27 августа. На счету Грачёвой один эйс и одна двойная ошибка, Костюк трижды подала навылет и совершила восемь двойных ошибок.

В полуфинале турнира WTA 250 в Чикаго Варвара Грачева встретится с представительницей Франции Ализе Корне. В другом полуфинале за путевку в финал поборются шведка Ребекка Петерсон и украинка Элина Свитолина.