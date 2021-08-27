Тренерский штаб сборной Бразилии по футболу принял решение вызвать 9 дополнительных игроков на сентябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022 в Катаре.

В число дополнительно вызванных вошел полузащитник петербургского «Зенита» Малком. Также вызов в команду получил нападающий Халк, который ранее представлял петербургский «Зенит», а сейчас выступает за бразильский «Атлетико Минейро».

Малком стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии на играх в Токио в начале августа 2021 года. В финале он сумел забить победный гол в ворота сборной Испании.

Вызов дополнительных игроков в сборную Бразилии связан с тем, что пока неизвестно, отпустят ли на матчи сборных игроков из клубов Английской Премьер-лиги.