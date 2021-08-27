Американская фигуристка Изабо Левито выиграла второй этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров во французском Куршевеле.

В сумме за две программы Левито набрала 202,35 балла, выиграв как произвольную, так и короткую программы.

Второе место заняла фигуристка из Южной Кореи Ча Ён Ким, на её счету 191.46 баллов в сумме за два проката, она стала второй как в короткой, так и в произвольной программе.

Третье место — у канадки Кайи Руйтер. Её результат на этом Гран-при — 179.92 балла, неделю назад она стала серебряным призёром первого этапа серии Гран-при среди юниоров.

Напомним, российские фигуристки не смогли принять участия в первых двух этапах серии Гран-при из-за того, что при въезде из России во Францию необходимо проходить долгий карантин.