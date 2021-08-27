Футбольный клуб «Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в заключительном матче 6-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Комфортное преимущество «Краснодару» удалось обеспечить уже в первом тайме. На 12-й минуте отличился полузащитник Алексей Ионов, результативную передачу на него сделал Джон Кордоба.

На 35-й минуте отличился уже сам Кордоба, ассистентом которого выступил Реми Кабелла. Отметим, у Кордобы уже 5 голов в 6 матчах за «Краснодар» после перехода в команду.

Отметим, «Краснодар» одержал третью победу в сезоне и сумел подняться на 7-е место в РПЛ. «Рубин» проиграл впервые в этом сезоне и остается на 5-й строчке.