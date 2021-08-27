Российский лыжник, чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов пропустит лыжероллерный фестиваль Мартена Фуркада Nordic Festival во французском городе Анси.

Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на организаторов турнира.

Ранее от поездки в Анси уже отказался один российский участник. В фестивале не примет участие биатлонист Матвей Елисеев. Он объяснил свой отказ тем, что во Францию можно въехать только с 10-дневным карантином, а это слишком большая потеря времени. Елисеева на турнире заменит другой российский биатлонист — Карим Халили, который сейчас находится в Европе после участия в немецком фестивале «Сити Биатлон Висбаден».

Проведение фестиваля Мартена Фуркада запланировано на 3-5 сентября.