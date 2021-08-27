Петербургский «Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу по итогам 6-го тура.

Сейчас у команды Сергея Семака 14 очков, «Зенит» одержал 4 победы и дважды сыграл вничью. В последнем туре «Зенит» сумел победить ЦСКА с минимальным счетом на своем поле, и это позволило команде подняться на первую строчку в турнирной таблице.

На втором месте идет московское «Динамо» с 13-ю очками, на третьей строчке — футбольный клуб «Сочи» также с 13-ю очками. В последнем туре «Динамо» поделило очки с московским «Локомотивом» и опустился на второе место, а «Сочи» обыграл на выезде московский «Спартак».

РПЛ после 6-го тура уходит на международный перерыв: в следующие две недели будут проводиться игры национальных сборных.