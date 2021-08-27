Французский клуб «ПСЖ» отклонил уже второе предложение мадридского «Реала» по переходу нападающего Килиана Мбаппе.

Информацию об этом сообщает издание Le Parisien, «Реал» предложил «ПСЖ» за Мбаппе фиксированную выплату в 170 миллионов евро, а также 10 миллионов евро в качестве бонусов. Сейчас французы надеются на то, что от «Реала» поступит третье предложение, более весомое, которое удовлетворит руководство клуба.

В первом предложении «Реала» была сумма в 160 миллионов евро. «ПСЖ» планирует продать Килиана Мбаппе не менее чем за 200 миллионов евро. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2022 года, спустя год французский форвард сможет покинуть клуб бесплатно. От предложений продлить контракт Мбаппе отказывался.