В одном из пространств «Севкабель Порта» в Санкт-Петербурге сегодня, 27 августа, состоялся Праздник спорта в честь Международного дня бокса.

Мероприятие организовала спортивная федерация бокса Санкт-Петербурга. Все желающие могли поучаствовать в тренировке, в программу были включены как функциональный тренинг, так и растяжка, и само занятие по боксу.

Лучшие фото с праздника — в фоторепортаже от Nevasport: