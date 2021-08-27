Главные новости с футбольных полей, хоккейных площадок и биатлонных стрельбищ — в традиционном дайджесте за 27 августа:

Криштиану Роналду официально вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий Криштиану Роналду официально перешел в английский клуб «Манчестер Юнайтед». Информация об этом появилась в соцсетях клуба. В «Инстаграме» был размещен баннер с изображением Криштиану и подписью: «Добро пожаловать домой, Криштиану».

СКА проиграл «Северстали» на турнире им. Пучкова

Петербургский СКА проиграл череповецкой «Северстали» в рамках третьего тура домашнего предсезонного турнира имени Пучкова. Игра состоялась на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2 в пользу череповецких хоккеистов.

Американка Левито выиграла второй этап серии Гран-при среди юниоров в Куршевеле

Американская фигуристка Изабо Левито выиграла второй этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров во французском Куршевеле. В сумме за две программы Левито набрала 202,35 балла, выиграв как произвольную, так и короткую программы. Второе место у кореянки Ча Ын Ким, третье — у канадки Кайи Руйтер.

Ученица Плющенко Зинина выиграла Первенство Москвы по фигурному катанию, Самоделкина — 12-я

Российская фигуристка, воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Анастасия Зинина выиграла Первенство города Москвы по фигурному катанию в категории КМС (юниорки). Спортсменка исполнила в произвольной программе два четверных тулупа (один в каскаде с двойным) и сумела занять первое место с суммой в 209.05 балла. Второе место у фигуристки из «Хрустального» Марии Захаровой, третьей стала воспитанница «Ангелов Плющенко» Софья Титова.

«Краснодар» всухую обыграл «Рубин» в 6-м туре РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в заключительном матче 6-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе «Краснодара» отличились Алексей Ионов и Джон Кордоба.

«Динамо» и «Локомотив» разошлись миром в дерби в 6-м туре РПЛ

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» в рамках 6-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» и завершилась со счётом 1:1. В первом тайме команде Марко Николича удалось открыть счёт. На 23-й минуте отличился Федор Смолов. Затем на 41-й минуте удалось отыграться футболистам «Динамо»: гол забил Себастьян Шиманьски.

«Химки» сыграли вничью с «Нижним Новгородом» в 6-м туре РПЛ

Подмосковные «Химки» сыграли вничью с «Нижним Новгородом» в рамках 6-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Арена-Химки» и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме счет сумела открыть команда Александра Кержакова: на 35-й минуте отличился «нижегородец» Алексей Козлов с передачи Ричи Эннина. На 54-й минуте хавбек «Химок» Денис Глушаков успешно реализовал пенальти.

Казакевич выиграла бронзу в суперспринте на ЧМ по летнему биатлону

На чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место на Мораве состоялся женский суперспринт на 7,5 километров. Победу в гонке одержала чешская биатлонистка Маркета Давидова. Второе место заняла украинка Юлия Джима. Третье место сумела занять российская биатлонистка Ирина Казакевич.

«Урал» и «Ростов» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ

Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 6-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на «Екатеринбург-Арене» и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче был открыт только в концовке второго тайма. На 76-й минуте гол забил форвард «ростовчан» Дмитрий Полоз с передачи Данила Глебова. «Урал» сумел отыграться: на 81-й минуте хозяева ответили голом Артема Максименко.