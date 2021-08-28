Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду официально вернулся в «Манчестер Юнайтдед». Его переход заметно отразился на популярности английского клуба в социальных сетях: число его подписчиков в «Инстаграме» со вчерашнего дня выросло на два миллиона.

Вчера у страницы «МЮ» было 43,1 миллиона подписчиков, на утро сегодняшнего дня, 28 августа, — 45,1 миллиона.

Ранее стало известно, что инициатором возвращения Роналду стал главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер, который не допустил переход португальца в «Манчестер Сити». По мнению специалиста, это негативно бы отразилось на игроках и болельщиках.

Напомним, «МЮ» объявил о переходе Роналду в пятницу, 27 августа. Ранее Криштиану защищал цвета английского клуба в период с 2003 по 2009 год. Потом он перешел в «Реал», а из Мадрида переехал в Турин и присоединился к «Ювентусу».