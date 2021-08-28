В московских «Лужниках» продолжается чемпионат мира по пляжному футболу. Сегодня, 28 августа, сборная России встретится со Швейцарией в 1/2 финала, игра начнется в 18:00 мск.

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В четвертьфинале россияне обыграли сборную Испании со счетом 4:2, а швейцарцы разгромили Уругвай — 10:1. Обе команды не потерпели ни одного поражения в рамках турнира.

Во втором полуфинале сыграют сборные Японии и Сенегала, игра также состоится сегодня и начнется в 19:30 мск. Победители матчей встретятся в финале, проигравшие команды сразятся за бронзовые награды.

Чемпионат мира завершится завтра, 29 августа. Напомним, на предыдущем розыгрыше турнира сборная России заняла третье место.