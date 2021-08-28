Пресс-служба «Зенита» опубликовала календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки, которая состоялась 26 августа в Стамбуле, сине-бело-голубые попали в группу Н. Их соперниками станут лондонский «Челси», туринский «Ювентус» и шведский «Мальме».

Петербуржцы начнут групповой этап выездным матчем с «Челси», который пройдет в Лондоне 14 сентября. Затем «Зенит» 29 сентября дома встретится с «Мальме», а в третьем туре примет «Ювентус» 20 октября. 2 ноября сине-бело-голубые вновь сыграют с «Ювентусом», но уже в Турине, а 23 ноября в Швеции встретятся с «Мальмё». Закрывать групповой этап будет домашний матч с «Челси» 8 декабря.

Напомним, «Зенит» стал единственным представителем России на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Сергея Семака при жеребьевке попала в третью корзину.