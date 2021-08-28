Доигровщик «Белогорья» Павел Тетюхин срочно вызван в сборную России по волейболу для подготовки к предстоящему чемпионату Европы.

Как утверждает «БО Спорт», 20-летний волейболист заменит Дениса Богдана, который получил травму и не сможет сыграть на турнире.

Напомним, что чемпионат Европы также пропустят Максим Михайлов и Виктор Полетаев. В связи с этим одним из диагональных будет номинальный доигровщик Егор Клюка. Ранее из расположения сборной России из-за травмы уехал Антон Семышев, его заменил Фёдор Воронков.

Чемпионат Европы стартует 1 сентября, сборная России проведет свой первый матч 2 сентября против Турции. Подопечные Туомаса Саммельвуо проведут групповой этап в финском Тампере.