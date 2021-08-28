На автодроме «Спа-Франкоршам» в Спа (Бельгия) продолжается 12-й этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 28 августа, состоится третья свободная практика, начало запланировано на 13:00 по московскому времени.

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Первые две тренировки состоялись днем ранее, в пятницу. На утренней сессии лучшее время показал пилот «Мерседеса» Валлтери Боттас, в топ-3 также вошли Макс Ферстаппен и Пьер Гасли. Во второй тренировки лучший результат установил Ферстаппен, вторым -Боттас, третьим — Льюис Хэмилтон. Российский гонщик Никита Мазепин дважды показал 19-е время.

Квалификация, по итогам которой определятся стартовые номера участников, также состоится сегодня. Сама гонка пройдет в воскресенье.