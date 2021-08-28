Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

«Железнодорожники» попали в группу Е, где их соперниками станут французский «Марсель», итальянский «Лацио» и турецкий «Галатасарай».

«Группа классная. Мне кажется, что она проходимая. Интересно сыграть с командами, с которыми мы попали в группу», — приводит слова Смолова ТАСС.

Напомним, на групповом этапе турнира Россию будут представлять две команды — московский «Локомотив» и «Спартак». Красно-белые оказались в группе С, куда также попали итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия».

Групповой раунд Лиги Европы пройдёт с 16 сентября по 9 декабря.