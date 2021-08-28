Бывший голкипер «Челси», «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом. Экс-футболист будет выступать в Английской национальной хоккейной лиге за «Гилфорд Феникс».

Клуб второго дивизиона объявил, что заключил с голкипером контракт, рассчитанный до конца текущего сезона. Ранее Чех уже защищал цвета «Гилфорда» в сезоне-2019/20, на его счету шесть матчей за команду.

Напомним, Чех начинал футбольную карьеру в чешском «Хмеле», из которого перешел в пражскую «Спарту». После этого голкипер провел два года в «Ренне» и перешел в «Челси», за который играл с 2004 по 2015 году. Последним клубом в игровой карьере Петера стал лондонский «Арсенал».

В сборной Чехии футболист дебютировал в 2002 году в возрасте 19 лет. Летом 2016 года он принял решение о завершении карьеры в национальной команде, с которой в 2004 году стал бронзовым призером чемпионата Европы.

В 2019 году Чех вернулся в «Челси» на пост технического директора.