«Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении форварда Криштиану Роналду. По информации журналиста Кавеха Солхекола, большую роль в заключении сделки сыграл экс-тренер клуба Алекс Фергюсон.

Специалист лично связался с Роналду и сказал, что хотел бы вновь видеть его в команде. Вместе они посетят матч с «Ньюкаслом» в четвертом туре АПЛ. Игра состоится 11 сентября на стадионе «Олд Траффорд».

Журналист Самуэль Лакхерст добавил, что руководство «МЮ» сделало предложение «Ювентусу» лишь после того, как пообщалось с Фергюсоном.

Ранее сообщалось, что инициатором возвращения Роналду стал главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер, который не допустил переход португальца в «Манчестер Сити». По мнению специалиста, это негативно бы отразилось на игроках и болельщиках.

Напомним, «МЮ» объявил о переходе Роналду в пятницу, 27 августа. Ранее Криштиану защищал цвета английского клуба в период с 2003 по 2009 год. Потом он перешел в «Реал», а из Мадрида переехал в Турин и присоединился к «Ювентусу».