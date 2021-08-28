Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин обратился к болельщикам после матча с «Локомотивом» в шестом туре РПЛ. Игра стала для футболиста 300-й в составе бело-голубых.

По окончании матча 34-летний вратарь подошел к фанатской трибуне на стадионе «ВТБ Арена».

«Ребят, я хочу сказать вам огромное спасибо. Для меня это большая цифра. Я с 7 лет в этом клубе и отдаюсь и буду отдаваться полностью. Может что-то получаться или не получаться. Я хочу сказать вам огромное спасибо за поддержку, за то, что вы всегда рядом. Я такой же как и вы. C первого дня и до последнего буду динамовцем. Спасибо», — сказал Шунин.

Болельщики «Динамо» отреагировали на слова футболиста аплодисментами и кричалкой: «Это целая эпоха Шунин Антоха!»

Напомним, игра проходила в пятницу, 27 августа, и завершилась вничью со счетом 1:1. Набрав 13 очков в шести турах, «Динамо» уступило «Зениту» лидерство в турнирной таблице РПЛ и опустилось на вторую строчку. Матчи седьмого тура состоятся после паузы на игры национальных сборных.