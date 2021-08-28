Российский теннисист Евгений Донской пробился в основную сетку Открытого чемпионата США. По итогам распределения квалифаеров в первом круге он попал на канадца Феликса Оже-Альяссима, посеянного под 12-м номером.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович начнет турнир с игры против 18-летнего датчанина Хольгера Руне. Россиянин Андрей Рублев, получивший пятый номер посева, на старте US Open сыграет с 42-летним хорватом Иво Карловичем.

Напомним, матчи основной сетки US Open будут проходить в период с 30 августа по 12 сентября, трибуны будут заполнены на 100%.

В прошлом году Открытый чемпионат США проходил без зрителей, его победителями стали австриец Доминик Тим и японка Наоми Осака.