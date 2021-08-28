Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала золотую медаль в спринте на летнем чемпионате мира среди юниорок.

Россиянка не допустила ни одного промаха и финишировала с результатом 18.13,3. Второе место заняла Санита Булина из Латвии, один раз промахнувшаяся на рубеже. Замкнула тройку лидеров словенка Лена Репинч с одним промахом.

Лучшую скорость на дистанции показала Булина, опередившая Шевченко на 16 секунд по чистому времени. У россиянки — четвертая скорость дня.

Еще одна российская биатлонистка Ксения Довгая с тремя промахами стала седьмой, Анастасия Гореева — девятой.

Чемпионат мира по летнему биатлону проходит в чешском Нове-Место.