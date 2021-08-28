«Ювентус» рассматривает возможность приобретения бельгийца Эдена Азара после ухода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Marca, бельгиец возглавляет трансферный список туринцев. Ранее сообщалось, что «Реал» выставил 30-летнего Азара на продажу.

В текущем сезоне Азар принял участие в обоих матчах «Реала» и отметился одной результативной передачей.

Напомним, бельгиец выступает за мадридский клуб с 2019 года, до этого на протяжении семи лет он защищал цвета лондонского «Челси».

Роналду официально перешел в «МЮ» вчера, 27 августа. По информации СМИ, его возвращению поспособствовали Алекс Фергюсон и Уле-Гуннар Сульшер.