Болельщики московского «Спартака» выразили недовольство ранним началом домашних матчей красно-белых на групповом этапе Лиги Европы. Об этом сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

«Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням «Спартак» с «Локомотивом». Но разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей. Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довёл свою позицию», — приводит слова Зеленова РИА «Новости».

Напомним, по итогам жеребьевки «Спартак» попал в группу С, где сыграет с «Наполи», «Легией» и «Лестором». Все домашние матчи москвичей должны начаться в 17:30.

В Лиге Европы также выступит «Локомотив». Он сыграет в группе Е с «Марселем», «Лацио» и «Галатасараем». Начало домашних матчей «железнодорожников» стоит на 19:45 и 22:00 мск.