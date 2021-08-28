Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом» может пройти на нейтральном поле.

Это связано с существующими в Великобритании ограничениями на въезд из-за пандемии коронавируса. Въезжающие в страну обязаны сесть на карантин. Тем, кто прибывает из «желтой зоны», в которую входит и Россия, достаточно сделать тест на второй день. Однако прибывшие должны быть привиты вакцинами Pfizer или Moderna, а игроки и тренеры «Зенита» вакцинировались «Спутником V», поэтому их отправят на карантин.

Матч запланирован на 14 сентября. Решение о месте его проведения должно быть принято до 2 сентября. Если «Челси» в ближайшее время не убедит УЕФА в том, что «Зенит» сможет беспрепятственно въехать в Англию, игра будет перенесена в другую страну.