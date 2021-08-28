Пресс-служба «Зенита» подтвердила, что матч с «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов может быть перенесен на нейтральный стадион.

«Действительно существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведение гостевого матча с „Челси“, конечно, и клубы, и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения — до 2 сентября должно быть принято окончательное решение», — цитирует пресс-службу «Зенита» Sport24.

Напомним, матч должен состояться 14 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Его могут перенести на нейтральное поле из-за ограничений на въезд в Великобританию. Из-за того, что игроки и тренеры «Зенита» привиты «Спутником V», а не европейскими вакцинами, им необходимо отсидеть карантин по прибытии в Англию.

Матч будет перенесен в том случае, если «Челси» в ближайшее время не сможет убедить УЕФА в том, что «Зенит» не столкнется с проблемами при въезде в страну.