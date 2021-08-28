Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о трансгендерах в фигурном катании.

«Честное слово, меня передергивает, когда я слышу слово «трансгендер» в контексте фигурного катания. Не поддерживаю политику ISU в этом вопросе. Считаю, что все должны быть на своих местах. Я за четкую работы природы: мужчины соревнуются с мужчинами, а женщины — с женщинами», — приводит слова Лайшева Sport24.

По мнению функционера, трансгендерная политика — это издевательство над эстетическим видом спорта, в котором необходим контроль. Лайшев признался, что около 30 лет он выступал категорически против того, что женщины участвовали в соревнованиях по самбо и дзюдо, хотя сейчас женские единоборства уже не вызывают удивления.

«В случае с трансгендерами ситуация совершенно другая: ни о каком равенстве и речи быть не может. Нужно остановиться, потому что это путь в никуда. Нам следует сохранять природное равновесие. Смотреть на мужчин в женском катании будет тошнотворно», — сказал Лайшев.

Напомним, ранее ISU опубликовал документ, в котором прописан порядок перехода фигуристов-трансгендеров из женского катания в мужское и наоборот.