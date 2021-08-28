Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала свое выступление в спринте среди юниорок на летнем чемпионате мира в Нове-Место (Чехия). Спортсменка заняла девятое место, допустив три промаха на «лёжке».

«Это уже не первая провальная стрельба лежа на этом ЧМ. Я думаю, что есть недоработки в стрелковой подготовке. До этого был квал суперспринта, в финале там я тоже не справилась, и вот сегодня. Хотя, парадоксально, пристрелка прошла отлично», — приводит слова Гореевой «Матч ТВ».

Напомним, победительницей сегодняшней гонки стала россиянка Анастасия Шевченко, не допустившая ни одного промаха на огневых рубежах.

Гореева и Шевченко тренируются в группе Михаила Шашилова, в которую также входят Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.