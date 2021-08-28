Нападающий Сердар Азмун признан лучшим игроком «Зенита» в матче шестого тура РПЛ с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в «Инстаграме».

Напомним, «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Азмун стал автором единственного гола, забитого на 82-й минуте с передачи Артема Дзюбы.

Набрав 14 очков в шести турах, подопечные Сергея Семака единолично возглавили турнирную таблицу РПЛ. Второе место занимает «Динамо» (13), армейцы (9) идут на шестой строчке.

На данный момент будущее Азмуна в «Зените» находится под вопросом. Приобрести игрока пытается французский «Лион», однако сделке препятствуют финансовые запросы петербуржцев. Российский клуб хочет получить за Сердара 20 млн евро, в то время как «Лион» предлагает всего 11 млн.