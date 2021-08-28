На автодроме «Спа-Франкоршам» в Спа завершилась третья свободная практика Гран-при Бельгии. Лучшее время показал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Со вторым результатом финишировал его партнер по команде Серхио Перес, третьим стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Россиянин Никита Мазепин вновь показал 19-е время.

Сегодня, 28 августа, состоится квалификация, по итогам которой определятся позиции пилотов в завтрашней гонке.

Напомним, первые две тренировки состоялись днем ранее, в пятницу. На утренней сессии лучшее время показал пилот «Мерседеса» Валлтери Боттас, в топ-3 также вошли Ферстаппен и Пьер Гасли. Во второй тренировке лучший результат установил Ферстаппен, вторым стал Боттас, третьим — Хэмилтон. Мазепин дважды показал 19-е время.