В Спа (Бельгия) на автодроме «Спа-Франкоршам» продолжается 12-й этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 28 августа, состоится квалификация, начало которой запланировано на 16:00 по московскому времени.

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Ранее состоялись три сессии свободных заездов. Первую тренировку выиграл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторую и третью — Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин все три раза финишировал с 19-м временем.

Напомним, после двух предыдущих этапов Гран-при в лидеры чемпионата вышел гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а Ферстаппен опустился на второе место.