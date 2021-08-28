В Спа (Бельгия) продолжается 12-й этап Гран-при Формулы-1. В 16:00 по московскому времени на автодроме «Спа-Франкоршам» стартовала квалификация.

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Ранее состоялись три сессии свободных заездов. Первую тренировку выиграл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторую и третью — Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин все три раза финишировал с 19-м временем.

Напомним, после двух предыдущих этапов Гран-при в лидеры чемпионата вышел гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а Ферстаппен опустился на второе место.