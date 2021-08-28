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  • 18:11,  28 августа 2021
СКА
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СКА начал встречу с «Авангардом» на турнире имени Пучкова

СКА начал встречу с &#171;Авангардом&#187; на турнире имени Пучкова
ХК СКА. Фото: сайт клуба

Петербургский СКА начал встречу с омским «Авангардом» в рамках домашнего предсезонного турнира имени Пучкова.

Игра проходит на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

По ходу турнира команда Валерия Брагина одержала две победы и потерпела одно поражение. На старте турнире СКА обыграл «Сочи» и нижегородское «Торпедо», но затем уступил в основное время череповецкой «Северстали».

В активе «Авангарда» тоже две победы при одном поражении. Омская команда уступила «Торпедо» (2:3), но обыграла «Северсталь» (6:4) и «Сочи» (2:1). Отметим, именно «Авангард» является действующим обладателем Кубка Гагарина — в финале розыгрыша омичи сумели обыграть московский ЦСКА.

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