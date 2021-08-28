СКА начал встречу с «Авангардом» на турнире имени Пучкова

Петербургский СКА начал встречу с омским «Авангардом» в рамках домашнего предсезонного турнира имени Пучкова.

Игра проходит на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

По ходу турнира команда Валерия Брагина одержала две победы и потерпела одно поражение. На старте турнире СКА обыграл «Сочи» и нижегородское «Торпедо», но затем уступил в основное время череповецкой «Северстали».