СКА начал встречу с «Авангардом» на турнире имени Пучкова

Петербургский СКА начал встречу с омским «Авангардом» в рамках домашнего предсезонного турнира имени Пучкова.
Игра проходит на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.
По ходу турнира команда Валерия Брагина одержала две победы и потерпела одно поражение. На старте турнире СКА обыграл «Сочи» и нижегородское «Торпедо», но затем уступил в основное время череповецкой «Северстали».
В активе «Авангарда» тоже две победы при одном поражении. Омская команда уступила «Торпедо» (2:3), но обыграла «Северсталь» (6:4) и «Сочи» (2:1). Отметим, именно «Авангард» является действующим обладателем Кубка Гагарина — в финале розыгрыша омичи сумели обыграть московский ЦСКА.
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