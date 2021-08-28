Мужская сборная России по пляжному футболу начала встречу против команды Швейцарии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу FIFA.

Игра проходит на территории спортивного комплекса «Лужники» в Москве. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Сборная России по пляжному футболу без поражений прошла групповой этап: российские футболисты смогли обыграть сборные Парагвая, Японии и США. На стадии 1/4 финала сборная России встретилась с командой Испании и обыграла её со счетом 4:2.

Сборная Швейцарии в 1/4 финала разгромила команду Уругвая со счетом 10:1.

В другом полуфинале путевку в главный матч турнира разыграют сборные Японии и Сенегала, игра также состоится сегодня и начнется в 19:30 мск.