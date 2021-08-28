Женская сборная России по хоккею сегодня, 28 августа, сыграет с командой Швейцарии в рамках 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди женских команд.

Игра состоится в канадском Калгари на стадионе «УинСпорт-Арена». Начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:



Женская сборная России по хоккею одержала только одну победу на этом турнире — в первом матче группового этапа против Швейцарии. Далее российские хоккеистки проиграли по разу командам США, Канады и Финляндии.

Сборная Швейцарии проиграла абсолютно все матчи на этом турнире, уступив России, США, Финляндии и Канаде. Также швейцарские хоккеистки смогли забросить на этом турнире всего одну шайбу — в ворота сборной России.