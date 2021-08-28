«Манчестер Сити» разгромил лондонский «Арсенал» в рамках 3-го тура чемпионата Англии по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В первые же минуты матча команда Пепа Гвардиолы обеспечила себе преимущество в два мяча. На 7-й минуте отличился Илкай Гюндоган, а на 12-й минуте забил Ферран Торрес.

На 35-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве: красную карточку получил Гранит Джака. После этого «Манчестер Сити» забил еще три мяча в ворота соперника: на 43-й минуте отличился Габриэл Жезус, на 53-й — Родриго Эрнандес, а на 84-й дубль оформил Ферран Торрес.

Отметим, «Арсенал» в этом сезоне пока не набрал ни одного очка. «Манчестер Сити» одержал вторую победу подряд и поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы.