Женская сборная России по хоккею начала встречу с командой Швейцарии в рамках четвертьфинала чемпионата мира по хоккею в канадском Калгари.

Матч проходит на стадионе «УинСпорт-Арена». Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Женская сборная России по хоккею одержала только одну победу на этом турнире — в первом матче группового этапа против Швейцарии. Далее российские хоккеистки проиграли по разу командам США, Канады и Финляндии.

Сборная Швейцарии на данный момент не одержала на турнире ни одной победы. В группе А команда заняла последнее место, уступив и сборной России, и командам США, Канады и Финляндии. В общей сложности швейцарские фигуристки смогли забросить только одну шайбу на групповом этапе.