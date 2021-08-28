Канадский фигурист-одиночник Уэсли Чу стал победителем второго этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров во французском Куршевеле.

В сумме за две программы Чу набрал 199,89 балла, став первым в короткой программе и вторым в произвольной. В произвольной программе Чу упал с четверного тулупа и недокрутил тройной аксель.

Второе итоговое место сумел занять эстонский фигурист Арлет Леванди, на его счету 196,93 балла за два проката. В короткой программе Леванди стал третьим, но выиграл произвольную программу и сумел подняться на второе место.

Третьим финишировал британец Эдвард Эпплбай, он набрал 182,41 балла (второе место по итогам короткой программы и третье — по итогам произвольной программы).